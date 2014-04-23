ميريل ستريب تكرم بـ" Monte Cristo "

بيروت – هدى زين

منح مسرح أوجين أونيل النجمةَ الأمريكية Meryl Streep جائزة "Monte Cristo" الفنية السنويّة الـ14 في مركزه بنيويورك.

وفي كلمة لها بالمناسبة، عبّرت Meryl عن سعادتها الكبيرة بهذا التكريم، لأنّه أتاح لها رؤية بعض الأصدقاء القدامى والاحتفال بالمسرح الرائع.

وأضافت Meryl القول: "إن هذا المسرح هو منزل لمؤلفي المسرحيات والموسيقيين والمؤلّفين الجدد".

يُذكر أن جائزة "Monte Cristo" تكرّم عادة فنانين مسرحيين عالميين، مثل Michael Douglas، الذي كان إلى جانب Meryl Streep في الحفل مع زوجته Catherine Zeta-Jones.