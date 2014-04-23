"تويتر" يكشف الجفاء بين وائل كفوري ونانسي عجرم

يبدو أن العلاقة بين الفنانة نانسي عجرم وزميلها الجديد في لجنة تحكيم Arab Idol وائل كفوري ليست على ما يرام، إذ كشف حساب وائل على موقع "تويتر"، أن هذا الأخير قام بإضافة زميليه في اللجنة حسن الشافعي وأحلام إلى قائمة الأشخاص الذين يتابعهم على "تويتر"، واستثنى نانسي.

بدورها لم تقم نانسي بمتابعة وائل، وهو ما يؤكد ما يشاع حول توتر العلاقة بين الطرفين، على أمل أن تكون هذه الأخبار مجرد شائعات، وأن تكون متابعة وائل لنانسي سقطت سهواً.