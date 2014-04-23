أخبار عاجلة

لمرافعة الدفاع.. تأجيل محاكمة 19 متهمًا بقضية "تنظيم أجناد مصر" لـ 3 مايو -
مع استمرار حبس أحمد عز.. تأجيل قضية "تراخيص الحديد" لـ 8 مايو -
30 صورة .. ترصد لحظة انقلاب "أتوبيس" أعلى محور 26 يوليو -
159 حاجزًا بالإعلان الثامن "الكراسة الزرقاء" حولوا لمدينتي 6 أكتوبر وبدر -
ندب لواء شرطة سابق للدفاع عن المتهم باغتصاب "رضيعة الدقهلية" -
بروتوكول تعاون بين معهد جنوب مصر للأورام بجامعة أسيوط والنقابة العامة للمحامين -
بالصور.. رئيس جامعة بورسعيد: الاهتمام بالأيتام لن يقتصر على الشهر الحالي -
"تموين دمياط" تشن حملة على أسواق الأسماك والمخابز -
توقيع جزاءات على 51 من العاملين بمستشفيات منوف.. (صور) -
12 قتيلا في انفجار بسيارة مفخخة في منطقة تخضع لسيطرة قوات سورية الديمقراطية" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. الفن و المشاهير
  4. سيدتي

هل سيكون محمد عساف في استقبال بيرين سات في فلسطين؟

Google+ Print
هل سيكون محمد عساف في استقبال بيرين سات في فلسطين؟ هل سيكون محمد عساف في استقبال بيرين سات في فلسطين؟

تسود شائعات كثيرة في الأوساط الفلسطينية قبل زيارة الممثلة التركية بيرين سات المتوقعة في أول شهر مايو/ آيار إلى فلسطين للمشاركة في عرض أزياء فلسطيني يقام هناك.
من ضمن هذه الشائعات، الشائعة مفادها أن الفنان محمد عساف سيكون في استقبال بيرين سات عند وصولها إلى مدينة رام الله، خاصة أنّ عساف كثير التردد على المدينة، وتحديداًعلى الفندق الذي من المزمع أنّ تحلّ بيرين فيه، وهو أكبر وأفخم فنادق العاصمة الثقافية لفلسطين.
فهل يكون عساف في انتظار واستقبال بيرين التي بات ينتظرها محبوها على أحر من الجمر ورحبوا بها عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة؟ أم أنّ الأمر لا يعدو كونه مجرد شائعة؟

تابعوا أيضاً:
أخبار المشاهير على مواقع التواصل الإجتماعي عبر صفحة مشاهير أونلاين

ولمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا أنستغرام سيدتي

ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر تويتر "سيدتي فن"

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

سيدتي