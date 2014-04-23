هل سيكون محمد عساف في استقبال بيرين سات في فلسطين؟

تسود شائعات كثيرة في الأوساط الفلسطينية قبل زيارة الممثلة التركية بيرين سات المتوقعة في أول شهر مايو/ آيار إلى فلسطين للمشاركة في عرض أزياء فلسطيني يقام هناك.

من ضمن هذه الشائعات، الشائعة مفادها أن الفنان محمد عساف سيكون في استقبال بيرين سات عند وصولها إلى مدينة رام الله، خاصة أنّ عساف كثير التردد على المدينة، وتحديداًعلى الفندق الذي من المزمع أنّ تحلّ بيرين فيه، وهو أكبر وأفخم فنادق العاصمة الثقافية لفلسطين.

فهل يكون عساف في انتظار واستقبال بيرين التي بات ينتظرها محبوها على أحر من الجمر ورحبوا بها عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة؟ أم أنّ الأمر لا يعدو كونه مجرد شائعة؟

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