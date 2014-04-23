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بالفيديو:اخسري وزنك من دون التقيد بحمية

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بالفيديو:اخسري وزنك من دون التقيد بحمية بالفيديو:اخسري وزنك من دون التقيد بحمية

قد تعوزك الإرادة الكافية للتقيّد بالأنظمة الغذائية الصارمة، أو ينقصك الوقت الكافي للذهاب إلى مراكز اللياقة البدنية أو ممارسة الرياضة بانتظام.
فهل يمكنك خسارة وزنك من دون أن تتّبعي حمية غذائية أو تواظبي على ممارسة الرياضة؟
المعالجة الغذائية كريستال أبي عاصي تقدّم لك 4 خطوات تساعدك في فقدان وزنك والتخلّص من الشحم الزائد، من دون الاضطرار إلى تغيير نمط حياتك والتقيّد بالأنظمة الغذائية الصارمة، وفق التالي:

1- أكثري من الحركة.مثلاً: يمكنك صعود السلالم عوضاً عن استخدام المصعد الكهربائي، أو اركني سيّارتك بعيداً عن المكان الذي تقصدينه، ممّا يجبرك على المشي، ولو لبضع خطوات.
2- أدخلي البروتين (الألبان والأجبان والمكسّرات النيئة والسمك واللحم والدجاج) في وجباتك الرئيسة الثلاث، وذلك بهدف تسريع عمليّة الأيض في جسمك والحفاظ على العضل، في الوقت الذي يُساهم في قطع شهيّتك.
3- احرصي على النوم بشكل متواصل كي تُريحي أعصابك، فمن ينامون أقلّ من 5 أو 6 ساعات في الليل يشعرون بالجوع في اليوم التالي وتشتدّ رغباتهم في تناول السكّر أكثر مِمّن ينامون 6 أو 7 ساعات في الليل.
4- أضيفي الحرّ إلى أطباقك كونه يسرّع عملية إحراق السعرات.

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سيدتي

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