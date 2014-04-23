"ماجستك بارييير" ومجاورة النجوم

من الطبقة السابعة من فندق "ماجستك بارييير" Majestic Barriere في "كان"، يمنح لك منظر الشمس وقت الغروب وهي تعانق مياه المتوسط، إحساساً بأنّك في أحضان حلم جميل لا تريدين أن تستفيقي منه!فمن على شرفة أفخم وأغلى شقّة يخصّصها هذا الفندق لزبائن من نوع خاص، لا تتحدّث ملامح هذا الموقع وديكوره، سوى بلغة الفخامة والترف!

تترّبع "سويت ماجستك" Penthhouse Majestic على مساحة 450 متراً مربعاً.ويضع فيها مصمّم الديكور الفرنسي باسكال ديسبريس اللمسة الفرنسية، حيث تتناغم كلّ عناصرها، في رحاب الخشب الرفيع المعدّ منه الأثاث المتسم بالفخامة البسيطة والمتجسّدة في الألوان والخطوط، مع المزج ما بين الأبيض والأسود في كلّ زواياها، وخصوصاً على الستائر والأرضيّة، مع إيداع المجال واسعاً لاستغلال الإضاءة الطبيعية، في حضور النوافذ الكبيرة المشرفة على "الريفييرا" الفرنسية، التي يطلّ إليها الجالس إلى أرائك الصالون الفاخر والمشغول من القماش، مع مجموعة من الوسادات العريضة.

ديكور هذا المكان مستوحى من اليخوت، يدمج الأثاث الرفيع والبسيط في آن والتقنية الحديثة، حيث يمكن تبديل جوّ الإضاءة بالضغط على زرّ، مع سقف بشكل القبب المرصّعة بالنجوم!

وفي محاكاة لقاعة السينما، يبدو تلفاز بعرض أمتار ثلاث وطول مترين، مع أحدث ما توصّلت إليه التقنية في عالم البصريات!

وللتمتع بجماليّة المتوسط، ثمة "ترّاس" بمساحة 150 متراً، لا يغيب حوض الماء عنه ويحتلّ 11 متراً مربعاً، مع حمّام شمسي Solarium.ويحضر الخشب الطبيعي هنا أيضاً، مغطياً الأرضيّة، فيما الخيزران يصنع الأثاث المغلّف بـ "الساتان" البني، وتنتشر الإضاءة في كلّ جزء من أجزاء هذه الشرفة، لتأثيرها على مزاج شاغلها.

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