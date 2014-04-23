مشادة كلامية بين أولياء أمور "نيو مانور هاوس" ونائب مدير المدارس

نشبت منذ قليل مشادة كلامية بين عدد من أولياء أمور مدرسة "نيومانور هاوس"، وبين نهال مراد نائبة مدير المدرسة، بعد رفضها الحديث معهم والاستماع إلى مطالبهم المتمثلة فى التحقيق فى واقعة انقلاب أتوبيس للمدرسة.

واتهم أولياء الأمور نهال مراد بالتسبب فى تدهور الوضع بالمدرسة والخدمات الخاصة بها، فيما طالبتهم نائبة مدير المدرسة بإنهاء وقفتهم.

وقالت إحدى أولياء الأمور لـ "اليوم السابع" إن الأطفال والطلاب بالمدرسة يعيشون حالة من الرعب والخوف بعد مصرع زميلهم ياسين الكفافى إثر انقلاب سيارة المدرسة، مؤكدة أن معظم أولياء الأمور يقومون بنقل أولادهم على حسابهم الخاص، مطالبين بإقالة نائبة مدير المدرسة واستبعادها من المدرسة.