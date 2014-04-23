أيً عقد تختارين لإطلالتك الصيفية؟

تختلف وتتبدل موضة الاكسسوار من عام الى عام، وفي كل موسم تتغلب قطعة من الاكسسوار على أُخرى، فأحياناً نلاحظ أن الأساور هي الأقوى، وأحياناً تتفوق الأقراط، وأحياناً الخواتم، لكن هذا العام كان للعقود بمختلف أشكالها وخاصة الكبيرة منها الحصة الأقوى. وسنتعرف اليوم على موضة هذه العقود، وأجملها في صيف 2014.

أشكال متنوعة من العقود رأيناها على منصات عروض الأزياء هذا الموسم، غلبت عليها التصميمات الكبيرة والأحجار الملونة، بالاضافة الى السلاسل الطويلة، وقد رأينا العديد من دور الأزياء التي قدّمت هذه العقود بطرق رائعة وأنيقة، ومنهم دار Christian Dior التي اختارت الأحجار والكريستال الملون بألوان الربيع لعقودها المميزة ذات التصميم المبتكر، وChanel اختارت اللآلئ الكبيرة المفضلة لـ Coco Chanel، بينما اكتفت دار Balmain بالمعدن الذهبي على سلاسل ضخمة التفت حول الرقبة. وموضة العقود القصيرة والتي تشبه المعصم لكن للرقبة رائجة جداً وقد رأيناها لدى كل من Balenciaga، وAlexander McQueen وهذا النوع يليق بقصات الفساتين المكشوفة الأكتاف. أما الكريستال والأحجار الملونة فقد شاهدناها لدى Roberto Cavalli، وMarni، وLanvin. بينما Dolce & Gabbana وValentino، وChloe فقد قدمت كل دار مجموعة من العقود الطويلة المتدلية فوق الفساتين.

يكفي أن تختاري أحد هذه العقود الرائعة التي اخترناها لك اليوم وترتديها مع تصميم ناعم، كفستان صيفي أو قميص من لون واحد حتى تتغير الاطلالة بشكل كلي وتتحول من اطلالة عادية الى اطلالة مليئة بالأناقة والجاذبية، ولا تتردي باختيار تلك الكبيرة والملوّنة منها فهي الأكثر رواجاً.