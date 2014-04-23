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أشهر المصمات يتعاونّ مع منظمة "Born Free Africa" الخيرية

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أشهر المصمات يتعاونّ مع منظمة "Born Free Africa" الخيرية أشهر المصمات يتعاونّ مع منظمة "Born Free Africa" الخيرية

تعاونت منظمة "Born Free Africa" الخيرية لمحاربة الإيدز مع مجموعة من أشهر المصممات في العالم لخلق مجموعات خاصة من الملابس والإكسسوارات للسيدات والفتيات باستخدام طبعات خاصة من الفنانة الكينية Wangechi Mutu .
وضم هذا التعاون أسماء كبيرة في مجال التصميم، مثل: Miuccia Prada ، و Victoria Beckham، و Alberta Ferretti، بالإضافة إلى Donatella Versace، و Stella McCartney، وغيرهن، ومن المقرر أن تتوفر هذه التصاميم في موقع "Shopbop" يوم 23 من شهر أبريل .
شاهدي ماذا قدمت مصممات الموضة ومنظمة "Born Free Africa" الخيرية لمحاربة الإيدز .

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