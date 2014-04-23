من النجمة التي أساءت إلى إيلي صعب؟

من المعروف عن Elie Saab أنه ملك السجّادة الحمراء، وأن النجمات العربيات والأجنبيات يعشقن تصميماته الرائعة، ودائماً ما يعتبرنه خيارهنّ الأوّل لحفلاتهنّ ومناسباتهنّ الضخمة الخاصّة والعامّة، وكثيراً ما نراهن يرتدين من فساتينه المفعمة بالأنوثة والرقي. فهل نجحن جميعهنّ في ارتداء هذه الفساتين بطريقة صحيحة وأنيقة؟ هذا ما سنعرفه اليوم.

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1- كثيراً ما تختار أنجلينا جولي من تصميمات Saab. وللأوسكار، اختارت فستاناً باللون الفضي، ذا قماش لمّاع من الـ Haute Couture، وبدا غاية في الروعة عليها.

2-هيلين ميرين، النجمة العريقة، اختارت فستاناً باللون الرمادي المشكوك بالخرز. وقد ناسب سنّها وقوامها كثيراً، وكانت من أكثر من ارتدى تصميمات صعب بطريقة صحيحة خلال هذا العام.

3-لم توفّق جوليا روبرتس في هذا الخيار، إذ إنّ الفستان لم يبدُ جميلاً عليها، من ناحية قصّته العريضة والقصيرة التي لم تلائم قوامها.

4-لارا إسكندر، المغنية المصرية الشابة، بدت جميلة جداً بهذا الخيار النيلي من Elie Saab. وقد ارتدته بطريقة ملائمة لسنّها، بانسجام تام مع تسريحة الشعر الطبيعية.

5-ليا ميشيل، الممثلة الشابة، لم تنجح مطلقاً في ارتداء الفستان الناعم، بسبب الاكسسوار الذي اختارته معه، والذي بدا رخيصاً وخفّف من قيمة الفستان.

6- نادين لبكي، المخرجة اللبنانية، بدت غاية في الأناقة في هذا الفستان الأسود من الدانتيل من توقيع Elie Saab، في مهرجان كان، لا سيما بعد مناسبته مع تسريحة الشعر المرفوع بطريقة طبيعيّة.

7- تايلور سويفت اختارت فستاناً فائق الجمال والفخامة ذا حجم كبير، وباللون الأحمر الداكن. وقد ناسب قوامها النحيف وأسلوبها الأنيق والمفعم بالأنوثة.

8 ـ إليسا اختارت فستاناً باللونين الأسود والرمادي مع حزام على الخصر، من توقيع Elie Saab، من أجل حضور عرض الأزياء الخاصّ به في باريس. ناسب الفستان منحنيات جسدها.

9- نانسي عجرم ارتدت فستاناً باللون الأخضر من Elie Saab في إحدى حفلاتها الغنائية. وقد ناسب قوامها ولون بشرتها وشعرها كثيراً، وبدا رائعاً عليها، مع الحزام الرفيع على الخصر.

10-هيفا وهبي اختارت فستاناً صيفيّاً ملوّناً من قماش الشيفون، من Elie Saab. لكنها لم تُحسن اختيار الاكسسوار المناسب له، خصوصاً عقد الألماس ذا الحجم الكبير والحذاء ذا اللون الأخضر.

11- إليسا باتاكي ارتدت فستان Elie Saab لحفل الأوسكار، واعتبرته فستاناً للحمل. وقد ارتكبت خطأ فادحاً في ذلك، حيث بدا الفستان قبيحاً، فيما بدا جسدها غريباً جداً به.

12- إليزابيث بانكس اختارت فستاناً من أروع فساتين مجموعة الـ Haute Couture لخريف وشتاء 2014. وقد بدا رائعاً عليها، بانسجامه مع الاكسسوار الفضي.

13ـ أبي كورنيش ارتدت فستاناً باللون البرتقاليّ من Elie Saab. لكن لونه لم يُناسب لون بشرتها وشعرها، ولا قصته كذلك، فقد جعلتها تبدو ممتلئة.

14 منى أبو حمزة اختارت فستاناً باللون النيلي ذا كشاكش من الدانتيل. وقد ناسب لون شعرها البنيّ ولون عينيها الفاتح، وبدت أنيقة جداً.

15ـ ديان كروغر في فستان أبيض من قماش الكريب والشيفون مع حزام على الخصر من Elie Saab. وقد بدا رائعاً عليها، وتحديداً لناحية لونه الأبيض الذي لاءم لون شعرها الأشقر.

نحن أعطينا رأينا بالإطلالات! لكن أنت ما رأيك؟ ومن برأيك أساءت إلى إيلي صعب باختيارها؟