سيف بن زايد يبحث التعاون الشرطي مع الولايات المتحدة

التقى الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، في مكتبه، مايكل كوربين، سفير الولايات المتحدة الأميركية لدى الدولة.

وتم خلال اللقاء تبادل الرأي حول العديد من القضايا ذات الاهتمام المشترك بين الجانبين، خصوصاً في المجالات الشرطية.

حضر اللقاء اللواء ناصر لخريباني النعيمي، الأمين العام لمكتب سمو نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، والعميد علي خلفان الظاهري، مدير عام شؤون القيادة في شرطة أبوظبي، والعميد أحمد محمد بن نخيرة، مدير إدارة حقوق الإنسان في وزارة الداخلية، والعقيد سعود الساعدي، مدير سكرتارية مكتب سمو الوزير.