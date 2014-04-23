إصابة طالب في مشاجرة بالأسلحة النارية بسبب خلافات الجيرة بسوهاج‎

أصيب طالب بطلق ناري في مشاجرة بالأسلحة النارية بسبب خلافات الجيرة بمركز سوهاج .

كان اللواء إبراهيم صابر مدير أمن سوهاج ، قد تلقي إخطاراً من مركز شرطة سوهاج ، يفيد بوقوع مشاجرة ووجود مصاب بدائرة المركز .

بالانتقال والفحص تبين أنها بين كل من طرف أول :- صلاح ناصر ذكي 20 سنة طالب مصاباً بطلق ناري بالساق اليسري ، ناصر منصور ذكي 24 سنة سائق ، محمد علي ثابت 24 سنة طالب ، وخمس أشخاص آخرين .

أما الطرف الثاني من المشاجرة :- عماد عبد الحميد 58 سنة موجه بالأزهر ، أدهم البدري فهمي 28 سنة تاجر ملابس ، البدري فهمي أدهم 78 سنة مزارع ،عبد القادي غانم عبد الحليم 59 سنة ، الطرفان يقيمان بذات الناحية وتبين أن سبب المشاجرة خلافات الجوار .

تم ضبط طرفي المشاجرة وبسؤالهم تبادلا الأتهامات فيما بينهم بتعدي كلا منهما علي الأخر بالضرب وإحداث إصابة الأول من الطرف الأول .

أتهم المصاب المذكور الثاني من الطرف الثاني بإطلاق عيار من سلاح ناري كان بحيازته تجاهه مما نتج عنه إصابته .

كلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري في الواقعة وضبط السلاح المستخدم ، وتم تحرير محضر بالواقعة ، وجاري العرض علي النيابة العامة للتصرف .