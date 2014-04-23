إصابة ربة منزل بطلق ناري في تجدد الخصومة بين عائلتي ” شمندي ، حمد ” بطما بسوهاج‎

أصيبت ربة منزل بطلقات نارية في خصومة ثأرية بين عائلتي ” شمندي ، حمد ” بناحية قرية الشوكا بمركز طما بمحافظة سوهاج.

كان اللواء إبراهيم صابر مدير أمن سوهاج ، قد تلقي إخطاراً من مركز شرطة طما ، يفيد وصول كامليا عبد الرحمن -35 سنة- ربة منزل ، تقيم بقرية الشوكا دائرة المركز ، تنتمي لعائلة شمندي ، إلي المستشفي المركزي مصابه بطلق ناري أعلي البطن وأخر أسفل الضلوع من الناحية اليمني والحالة العامة سيئة ، تم تحويلها لمستشفي أسيوط الجامعي .

بالانتقال والفحص ومناقشة شفاهة اتهمت محمد ع ، المقيم بذات الناحية وينتمي لعائلة ” حمد ” بإطلاق أعيرة من سلاح ناري كان بحيازته تجاهها مما نتج عنه إصابتها ، بسبب وجود خصومة ثأرية بين العائلتين .

كلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري في الواقعة وضبط المتهم والسلاح المستخدم ، تحرر عن ذلك المحضر رقم 1847 إداري المركز ، وجاري العرض علي النيابة العامة للتصرف .