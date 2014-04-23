يعقد اجتماع جديد بين الحكومة والمعارضة في فنزويلا، الخميس، في اطار حوار بدأ بين الطرفين قبل أسبوعين ويهدف إلى إنهاء موجة احتجاجات مناهضة للحكومة.

وقال رامون جييرمو أفيليدو، الأمين العام التنفيذي لائتلاف طاولة الوحدة الديمقراطية المعارض: «لدينا موعد، الخميس، ولكننا لا نعرف لا مكانه ولا في أي ساعة سيعقد، لا نريد التسويف، المهم هو أن يكون الحوار مفيدًا إذا كان سيفضي إلى نتائج ويجب أن يفضي إليها».

وسيكون هذا رابع اجتماع بين الحكومة والمعارضة بعد أسابيع من المماطلة وأكثر من شهرين من التظاهرات والتظاهرات المضادة.