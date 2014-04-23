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«روحاني» يتعرض لانتقادات بسبب حفل زوجته «الباذخ».. ورئيس إيران يرد: كان طاهرًا

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واجه الرئيس الإيراني، حسن روحاني، الذي يتعرض بالفعل لضغوط من المحافظين بسبب ميله للانفتاح على الغرب، انتقادًا جديدًا، الثلاثاء، بسبب ما وصفه معارضوه بأنه «حفل باذخ» أقامته زوجته.

وفي قصر للشاه المخلوع، محمد رضا بهلوي، في منطقة شمال طهران، التي يسكنها الأثرياء، أقيم العشاء، الذي اقتصر على النساء، السبت الماضي، للاحتفال بيوم المرأة، الذي يتزامن مع ذكرى مولد السيدة فاطمة ابنة النبي محمد.

وقال المتشددون في البرلمان إن «الحفل أظهر أن روحاني يعيش في رغد، بينما يعاني عامة الإيرانيين مصاعب اقتصادية ترجع جزئيا إلى العقوبات الاقتصادية المفروضة من الغرب».

وقال أحد هؤلاء المتشددين في البرلمان، حيث وقع 11 عضوا على الأقل على عريضة تنتقد الرئيس: «هل يمكن ان يدعو أحد للتقشف والتضحية الاقتصادية بينما يقيم حفلا باذخا على حساب الخزانة العامة؟».

ومن المنتظر أن تكشف حكومة «روحاني» عن زيادات في الأسعار، الخميس، في إطار خفض كبير للدعم الحكومي للسلع الغذائية، وهي سياسة ستكون اختبارًا لشعبيته بعد 10 أشهر من فوزه في الانتخابات.

ورفض «روحاني» الانتقادات بشأن حفل العشاء، وأوضح مكتبه، في بيان صحفي، أنه «لشيء صادم ومؤسف جدا ألا يسلم اجتماع نقي طاهر من فئة مروجة لشائعات وافتراءات وأكاذيب ذات دوافع سياسية».

وأضاف البيان أن «الحفل لم يشهد أي مخالفة للتعاليم الاسلامية، حيث ارتدت النساء ملابس تقليدية محتشمة.. ولم يقم سوى عدد قليل من الفتيات الصغيرات بالمرح والابتهاج».

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