»طرق دبي« تطرح 142 وظيفة

قالت موزة المري مدير إدارة التسويق والاتصال المؤسسي في هيئة الطرق والمواصلات: إن الهيئة تعرض خلال مشاركتها في معرض الامارات للوظائف 142 وظيفة في مختلف التخصصات في المؤسسات التابعة للهيئة، مشيرة إلى أن الهيئة وظفت العام الماضي من خلال معرض الوظائف 20 شخصا بينهم مواطنان بوظيفة مدير قسم.

وأوضحت أن الهيئة تحرص سنويا على المشاركة في المعرض لاستقطاب المواطنين الخريجين، لافتة إلى أن نسبة التوطين في الهيئة بالنسبة للوظائف القيادية تبلغ حاليا 97% وتبلغ هذه النسبة بالمجمل العام 81%، وتحرص الهيئة على إعطاء المواطنين الشباب فرصة معرفة الشواغر الوظيفية لدى الهيئة والتقدم لها، حيث تكون الأولوية للمواطنين وخاصة في المناصب القيادية. وقالت لدينا برنامج اختياري الأول وهو حملة أطلقتها الهيئة قبل بداية المعرض بأسبوع ويكون العمل للمتقدم في الهيئة خياره الأول وتم اطلاق الحملة عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

شواغر

وأشارت إلى أن الهيئة وضعت شاشة إلكترونية في جناحها في المعرض ويمكن لأي شخص أن يتعرف من خلال الشاشة عن طريق اللمس على جميع الشواغر الوظيفية في المؤسسات التابعة للهيئة ومكان العمل وطبيعته وكل ما يتعلق به، إلى جانب ذلك قامت الهيئة خلال المعرض بعمل دعايات متحركة وهي عبارة عن شباب يحملون شعار حملة "اختيار الأول" ويرشدون الجمهور إلى جناح الهيئة في المعرض.

ومن جانبها أوضحت كوثر كاظم مدير إدارة الموارد البشرية والتطوير بقطاع خدمات الدعم الإداري المؤسسي في هيئة الطرق والمواصلات، أن الهيئة تحرص على المشاركة في هذا المعرض بشكل سنوي، كونه يُسهم في منح مواطني الدولة من ذوي الكفاءات الفرصة في البحث عن فرص عمل مناسبة لهم في مختلف المجالات، إلى جانب دور المعرض في تعزيز استراتيجية التوطين في الهيئة لاسيما أنه يستقطب شريحة واسعة من طلبة الجامعات والكليات والمعاهد حديثي التخرج إضافة إلى الكفاءات القيادية والإدارية المواطنة في مختلف المجالات الفنية وخاصة الهندسية منها، ما جعله مقصداً مثالياً في عرض الوظائف المختلفة التي يحتاجها سوق العمل، مشيرة إلى أن نسبة التوطين في المناصب القيادية في الهيئة تبلغ 97%، فيما تبلغ نسبتهم بشكل عام 81% على الوظائف الموطنة.

عرض شامل

وذكرت أن مشاركة الهيئة لهذا العام تمثلت من خلال تقديم عرض شامل لخطط وبرامج الموارد البشرية التي تعتمدها الهيئة كاستراتيجية توطين الوظائف في مؤسساتها وقطاعاتها المتنوعة إلى جانب تعريفهم ببيئة العمل الاحترافية لديها.