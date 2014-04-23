بلدية دبي تستقطب 300 مواطن سنوياً

تفقد سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي، جناح بلدية دبي المشارك ضمن معرض الإمارات للوظائف 2014، واطلع سموه على جهود بلدية دبي في مجال التوطين والتوظيف والتدريب، حيث تم إطلاعه على كافة البرامج والأنشطة التي تطلقها الدائرة في هذا المجال، وقيامها باستقطاب ما لا يقل عن 300 مواطن سنوياً، والعمل على تطوير قدراتهم ومهاراتهم التخصصية والسلوكية من خلال "مركز التدريب" الخاص بالدائرة والذي يعقد سنويا 450 دورة تدريبية للموظفين.

وصرح المهندس حسين ناصر لوتاه مدير عام بلدية دبي أن بلدية دبي تحرص دائما على المشاركة في هذا المعرض، وذلك انطلاقا من توجهات الحكومة الرشيدة الرامية إلى ضرورة الاستفادة من الكفاءات الوطنية التي تتخرج يوما بعد يوم في الجامعات المحلية والدولية في المجالات المختلفة، واختيار الأنسب منها للاستعانة بهم في مسيرة النمو التي تشهدها الدولة الحبيبة، وحرصت بلدية دبي منذ أواسط الثمانينات من القرن الماضي على جلب واختيار الموارد البشرية المؤهلة والمدربة لمواجهة تحديات العصر، ولتقديم أفضل الخدمات والأنشطة المنوطة بالبلدية على المستوى المحلي والإقليمي والعالمي، وذلك لتحقيق رؤيتها المتلخصة في بناء مدينة متميزة تتوفر فيها استدامة رفاهية العيش ومقومات النجاح، وكذلك العمل على توفير كافة الإمكانيات والوسائل الهادفة لتقديم خدمات متميزة لجمهور المتعاملين.

وأكد حرص الدائرة على المشاركة السنوية في معرض الإمارات للوظائف والذي يعتبر رافداً من روافد الدعم لمسيرة التنمية الشاملة لإمارة دبي، حيث يعتبر تواجد البلدية في هذا الحدث تأكيدا على الثقة العالية في وجود نخبة من العناصر الوطنية المؤهلة، والتي تسهم في دفع المسيرة التطويرية للكادر البشري ورفع كفاءة الخدمات البلدية للإمارة، مما يعزز مكانة دبي إقليمياً وعالمياً.

وقال خالد عبد الرحيم مدير إدارة الموارد البشرية ببلدية دبي إن مشاركة الدائرة في المعرض تأتي تماشياً مع الخطة الاستراتيجية لإمارة دبي وتحقيقاً للأهداف المنوطة ببلدية دبي في توفير البنية الداعمة والمحفزة من الموارد البشرية لتعزيز المواطنة وتمكين كادرها البشري من قيادة نهضتها بما يعزز ولاءهم وانتماءهم، حيث حرصت إدارة الموارد البشرية ببلدية دبي، على أن تعكس مساهمتها هذه في المشاركة بمعرض الإمارات للوظائف والذي يقام سنوياً، ويتم من خلاله استقطاب كفاءات مواطنة في المجالات المتخصصة بالعمل البلدي، ومنها الهندسة بكافة أنواعها والعلوم والطب البيطري، وصحة البيئة وسلامة الأغذية، وغيرها من التخصصات الأخرى المساعدة، وذلك إسهاماً من الدائرة في رفع نسب التوطين بكافة المجالات المتاحة.

سيرة ذاتية

ونوه بأن البلدية ستتيح للراغبين من أبناء الوطن الفرصة لتقديم سيرتهم الذاتية، مشيرا إلى أن الدائرة كلفت فريقا متخصصا لمتابعة ودراسة هذه الطلبات، وبناء على ذلك سيتم اختيار الطاقات الوطنية والكوادر المناسبة وإلحاقها بالعمل لدى الدائرة وفقا للمعايير والمواصفات والقيم التي تحقق أهداف الاستراتيجية التطويرية التي أطلقتها حكومة دبي ضمن مشروع تطوير الأداء في الجهاز الحكومي.

وأشار إلى أن عدد الموظفين المواطنين بالدائرة قد بلغ 1935 موظفاً وموظفة بينما بلغ عدد الموظفين الوافدين 1951، ووصل عدد الموظفين على مستوى الدائرة 3885 موظفاً، أما عدد الموظفين مع فئة العمال فتبلغ 11114، وبلغ عدد الخريجين الذين تم تعيينهم في عام 2013 عدد 250 موظفاً مواطناً.

وساهمت الدائرة في توظيف الإناث وذلك إيمانا منها بدور المرأة في العطاء وقدرتها على تحمل مسؤولية بناء الوطن، حيث بلغ عدد الموظفات بالدائرة 1157 موظفة، وبلغ عدد المواطنات 1002 موظفة.

وظائف

قالت أسماء المري رئيس شعبة التوظيف في بلدية دبي: إن البلدية طرحت خلال مشاركتها في معرض الإمارات للوظائف 300 وظيفة في تخصصات الصحة والسلامة، وسلامة الأغذية، والهندسة بجميع تخصصاتها، والتميز المؤسسي والجودة وتخصصات العلوم، مشيرة إلى أن بلدية دبي عينت العام الماضي 250 خريجا مواطنا.

وذكرت المري أن نسبة التوطين في القيادات العليا في بلدية دبي تبلغ 100 % بينما النسبة العامة للتوطين تبلغ 54 %.