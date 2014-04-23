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شرطة سكوتلانديارد: حادث السطو وقع على بعد 5 دقائق من حادثة المطرقة

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قال عاصم بشير ضابط الإعلام والاتصالات في شرطة نيوسكوتلانديارد للبيان أن عملية سطو عنيف حدثت في منطقة بادنغتون وتم الاستلاء على ممتلكات عائلة إماراتية وكان المجرمون قد هددو أفراد العائلة قبل السطو على ممتلكاتهم.

وأكد أن أفراد العائلة بخير ولم يتعرضوا للأذى كما لم يستوجب نقلهم إلى المستشفى. وأضاف الضابط بأنه لم يتم لحد الآن اعتقال أي مشتبه به.

وذكر أن الشرطة تلقت اتصالا على الساعة 1.10 بدخول عدد من المشتبه بهم لإحدى الشقق في بادنغتون وهي تبعد 5 دقائق فقط بالباص و15 دقيقة مشيا عن فندق كمبرلاند حيث تعرضت ثلاث مواطنات لهجوم بالمطرقة.

 

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