الحزب الحاكم بالسودان يؤكد أحقية البشير في الترشح لدورة رئاسية جديدة

أكد حزب المؤتمر الوطني (الحاكم) بالسودان أن القواعد التنظيمية لدى الحزب لا تمنع الرئيس عمر البشير من الترشح لدورة رئاسية جديدة خلال الانتخابات العامة المقرر إجراؤها العام المقبل 2015.

ورهن الحزب الحاكم البت في أمر ترشيح الرئيس السوداني عمر البشير لدورة رئاسية جديدة لخيارات الشورى الكلية القادمة للحزب.

وقال رئيس قطاع التنظيم بحزب المؤتمر الوطني الحاكم حامد صديق – في تصريحات صحفية مساء اليوم الثلاثاء إن “البشير يحق له الترشح لدورة قادمة”، وأضاف أن “اختيار الولاة سوف يتم وفق لائحة مخصصة لذلك، وأن أي والي أكمل دورتين سيكون ترشيحه مخالفا”.

وأكد أن ترشيح الرئيس متروكا للكلية الشورية المقبلة، قائلا “حسب لوائحنا التنظيمية فإن الرئيس البشير يحق له الترشح لدورة قادمة”، لافتا إلى أن الرئيس البشير ملتزم تنظيميا وله حس تنظيمي عال.

وقلل رئيس قطاع التنظيم بالحزب الحاكم، من الانتقادات التي توجه لمسيرة حزبه من قوى المعارضة خلال الندوات التي تقيمها بالمناطق المختلفة في ظل الحراك السياسي الذي تشهده البلاد هذه الأيام.

واعتبر أن الحزب الذي تسقطه كلمة هو حزب ضعيف، وقال “إذا كانت المعارضة تحدثت عن إنجازات، فإن الوطني لديه إنجازات مقابلها، وإذا تحدثت ضد الوطني فللحزب الحجج والبراهين التي يرد بها عليها”.

كما دافع عن حملة البناء القاعدي للحزب، مؤكدا أن كل المؤتمرات القاعدية مولت من العضوية وأنهم لم يتلقوا مليما واحدا من المركز، ونفى وجود أزمة سياسية بالبلاد، مشيرا إلى أن الحزب قدم النموذج في الإيثار والزهد في الحكم.