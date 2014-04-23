اعتماد أسماء 297 مستفيداً من منح الزواج بـ 11 مليون درهم

اعتمدت معالي الدكتورة ميثاء سالم الشامسي، وزيرة الدولة رئيس مجلس إدارة صندوق الزواج، أسماء 297 مستفيداً من منح الزواج من الدفعة الثالثة لعام 2014 من منحة الصندوق، بإجمالي أحد عشر مليون درهم، تم تحويلها بالفعل للمستفيدين عن طريق حساباتهم البنكية وإخطارهم من خلال الرسائل النصية القصيرة.

ويقدم صندوق الزواج المنحة المالية للمواطنين المقبلين على الزواج كدعم مادي من أجل المساهمة في تكوين بناء أسرة إماراتية متماسكة تسهم في استقرار المجتمع ضمن شروط وضوابط المنحة التي تساهم في تشجيع الزواج من المواطنات.

وقالت معالي الدكتورة ميثاء الشامسي إن مؤسسة صندوق الزواج مؤسسة اجتماعية تشارك مع كل مكونات المجتمع الإماراتي حكومة، وأفراداً، ومؤسسات اجتماعية من خلال خطط استراتيجية وبرامج تهدف إلى تعزيز الأمن الاجتماعي والاستقرار الأسري من أجل بناء مجتمع متلاحم متمسك بهويته وينعم بأفضل مستويات العيش الكريم.

وأشارت إلى أن لمؤسسات الدولة الاجتماعية دوراً محورياً في تثقيف أفراد المجتمع بالعادات الإيجابية التي يتوجب إتباعها لنمط حياة سليمة، وأوضحت أن الحملات الاجتماعية والصحية والملتقيات العائلية التي يطلقها الصندوق من خلال خطته التشغيلية هي إدراك لدور التوعية الذي تنتهجه المؤسسة في هذا الشأن، ويجب تعزيز مبدأ الشراكة بين المؤسسات الاتحادية والمجتمعية لتوحيد الجهود في مجال التثقيف المجتمعي لمكافحة كل الأمور السلبية الناتجة عن سلوك أفراد المجتمع، وقد أطلق الصندوق أخيراً حملته الصحية تحت شعار "من أجل سلامة أبنائنا" والذي يسعى من خلالها للتدخل المبكر وتشجيع العادات الصحية السليمة الذي بدوره يزيد من فرص التمتع بحياة أفضل. وكذلك الحرص على نشر ثقافة الوقاية الصحية بما يحقق السلامة لجميع أفراد المجتمع.

و أضافت إن تكثيف حملات التوعية الاجتماعية جاء لأهمية العمل على رفع مستوى الوعي الاجتماعي والصحي لدى كافة أطياف المجتمع حول مختلف القضايا التي تهم الأسرة والمجتمع، و مساعدة الجهات ذات الصلة من الهيئات الحكومية والخاصة بما أمكن في تنفيذ وتطبيق البرامج والمشاريع خلال تنفيذ فعاليات تلك الحملات.