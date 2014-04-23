مواطنون: المعرض فرصة للقاء الطلبة مع مسؤولي الموارد البشرية

أكد شباب مواطنون التقتهم "البيان" خلال معرض الإمارات للوظائف 2014، إن المعرض يعتبر فرصة كبيرة أمام طلبة الثانوية العامة والجامعات والخريجين الجدد للتعرف على الشواغر الوظيفية في مختلف القطاعات في الجهات الحكومية والخاصة على حد سواء، ويمكنهم ذلك من الاطلاع على احتياجات سوق العمل ومتطلبات تلك الجهات والشروط الوظيفية والمهارات التي يحتاجونها للتقدم للوظائف التي تتوافق مع مؤهلاتهم للحصول على فرص عمل.

وأشاروا إلى أن المعرض خلال هذا العام يختلف عن السابق ويشهد مشاركة كبيرة من مختلف المؤسسات الحكومية والخاصة، ويتيح للشباب المواطن فرصة الاحتكاك المباشر مع المسؤولين عن الموارد البشرية في تلك المؤسسات، ونوه عدد منهم إلى أن بعض المؤسسات تشترط الحصول على خبرة في مجال العمل للحصول على وظيفة وهذا بدوره يعطي ميزة كبيرة لمن يمتلك تلك الخبرة بخلاف الخريجين الجدد الذين يحتاجون إلى تدريب وصقل مهاراتهم حتى يتمكنوا من امتلاك الخبرة اللازمة.

العام والخاص

وتفصيلاً، قال إبراهيم مسعود يدرس إدارة أعمال: إن معرض الوظائف فرصة مهمة جداً أمام الشباب المواطنين للتعرف على الشواغر الوظيفية لدى المؤسسات في القطاعين العام والخاص ومتطلباتها، لافتاً إلى أنه يحرص على المشاركة في معارض الوظائف والبحث عن فرصة عمل تتوافق مع تخصصه وبذات الوقت يتعرف على عدد الشواغر الموجودة وطبيعة الأشخاص المتقدمين لها، حيث يكون هناك تنافس كبير على الفرص الوظيفية بين المواطنين وخاصة فيما يتعلق بشهادة الخبرة التي تطلبها العديد من الجهات الحكومية والخاصة على حد سواء.

من جانبه يرى مصبح عيسى بولحيول يدرس بكالوريوس قانون أن المعرض يتيح لطلبة الجامعات الاحتكاك المباشر مع الجهات المسؤولة عن التوظيف في المؤسسات والشركات، والعديد من أصدقائه حصلوا على وظيفة من خلال معارض الوظائف التي يرى أنها مناسبة جيدة وإيجابية في الوقت نفسه للمواطنين.

ويتابع تقدمت لوظيفة في مجال تخصصي في دائرة الشؤون القانونية في حكومة دبي ولقيت كل الترحاب والمعاملة الجيدة منذ بداية سؤالي حتى نهاية تقديم طلب الوظيفة، آملاً الحصول على وظيفة ضمن التخصص الذي أدرسه.

وقال الطالب إبراهيم محمد علي يدرس تخصص موارد بشرية إنه تقدم إلى وظائف إدارية في جهات عدة تتوافق مع تخصصه الدراسي، مشيراً إلى أن معرض الوظائف هذا العام أكثر تطوراً عن العام الماضي من حيث عدد المؤسسات المشاركة، واللافت الأعداد الكبيرة من الشباب المواطنين الذين حضروا في اليوم الأول من المعرض للتقدم بسيرهم الذاتية بهدف الحصول على وظيفة.

طلاب ثانوية

وبدوره أشار مروان محمد ثانوية عامة إلى أنه يبحث عن وظيفة إدارية تتوافق مع شهادته الدراسية وتقدم إلى ثلاث جهات وسوف يتابع تقديم طلبات التوظيف إلى المزيد من الجهات الأخرى حتى يتسنى له الحصول على وظيفة في المجال الإداري.

وأوضح محمد جمعة ثانوية عامة أنه يبحث عن وظيفة في المجالين الإداري والعسكري .

ويقول المواطنان عبدالله معتز وخليفة سعيد طالبان في معهد التكنولوجيا التطبيقية إن المعرض فرصة أمامهما للحصول على وظيفة فنية تتوافق مع تخصصهما.