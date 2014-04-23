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حاكم عجمان يثمن دور كلية فاطمة للعلوم الصحية في التوطين

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حاكم عجمان يثمن دور كلية فاطمة للعلوم الصحية في التوطين حاكم عجمان يثمن دور كلية فاطمة للعلوم الصحية في التوطين

أعرب صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان عن تقديره للجهود الكبيرة التي يقوم بها الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة لانشاء المزيد من الصروح العلمية في كافة ربوع الدولة مما يشير بوضوح الى أن القيادة الرشيدة تواصل تنفيذ سياساتها التعليمية التقنية والمهنية بخطوات مدروسة نحو مستقبل تقني ومهني مشرق يحقق المصلحة العليا للوطن والمواطن.

وثمن صاحب السمو حاكم عجمان الدور الكبير الذي تقوم به كلية فاطمة للعلوم الصحية لتوطين القطاع الصحي بالدولة بما يشمله من مجالات التمريض والصيدلة والأشعة والعلاج الطبيعي.

جاء ذلك خلال تفقد صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي جناح كلية فاطمة للعلوم الصحية في معرض عجمان للتعليم والتدريب .

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