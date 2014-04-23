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الجمعة المقبل.." الشباب والرياضة" تنظم قافلة تعليمية بدمياط

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الجمعة المقبل.." الشباب والرياضة" تنظم قافلة تعليمية بدمياط الجمعة المقبل.." الشباب والرياضة" تنظم قافلة تعليمية بدمياط

تواصل الإدارة المركزية للبرلمان والتعليم المدنى بوزارة الشباب والرياضة تنظيم القافلة التعليمية لإجراء المراجعات النهائية لطلاب المرحلتين الإعدادية والثانوية حيث تنظم الوزارة قافلة تعليمية بمحافظة دمياط بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم وذلك يوم الجمعة المقبل.

ويستفيد من القافلة طلاب 50 قرية بمركز كفر سعد بدمياط منها قرى "الكحيل، تفتيش ثان، المحمدية، النواصرية، السعدية القبلية، الإبراهيمية البحرية، العمارة، العباسية، الاسماعيلية، عزبة3، عزبة 5، عزبة 20."

ويشارك بالقافلة كبار المعلمين المتخصصين فى مختلف المواد الدراسية منها الرياضيات واللغة العربية واللغة الأجنبية، والعلوم، والتاريخ، والجغرافيا.

وقامت مديرية الشباب والرياضة بمحافظة دمياط بالتنسيق مع مديرية التربية والتعليم بالمحافظة، حيث تم تحديد مدرسة الإبراهيمية القبلية الإعدادية، ومدرسة كفر سعد الثانوية المشتركة لتنفيذ القافلة.

يأتى ذلك ضمن سلسلة القوافل التعليمية التى تنفذها وزارة الشباب والرياضة فى مختلف محافظات ؛ لتوفير المراجعة النهائية لطلاب المرحلتين الإعدادية والثانوية.

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