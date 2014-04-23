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وزير خارجية الجزائر: اتصالنا دائم مع السودان لإطلاق سراح مواطننا المختطف

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قال وزير الشؤون الخارجية الجزائري، رمطان لعمارة، الثلاثاء، إن بلاده في اتصال دائم مع السودانية والبعثة المختلطة للاتحاد الإفريقى والأمم المتحدة في دارفور لحثهما على بذل كل الجهود لإطلاق سراح المواطن الجزائري، الذي تم اختطافه مع صيني وسوداني، الجمعة الماضي، في السودان خلال اعتداء مسلح استهدف حقلا نفطيا في مقاطعة كردفان الغربية.

وأوضح «لعمامرة»، في مؤتمر صحفي في ختام أعمال الاجتماع التشاوري حول قضايا الأمن والتنمية في منطقة الساحل خصص أساسا لدراسة الوضع الأمني في مالي، أنه «بالنظر لكون هذه المنطقة غير مستقرة يتعين على كل مواطن جزائرى يتخذ قرار العمل في المناطق الخطيرة من هذا النوع أن يتحلى باليقظة».

كما طالب أي مواطن جزائري أن «يشترط على الشركات التي يعمل لديها أن توفر له القدر الأقصى من الأمن».

وأضاف: «المسؤولية ملقاة على الحكومة السودانية بطبيعة الحال للحفاظ على الأمن في ترابها الوطني».

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