ضبط 8 قضايا مخدرات خلال حملة امنية بسوهاج‎

تمكنت الأجهزة الامنية بمديرية أمن محافظة سوهاج من ضبط 8 قضايا مخدرات خلال حملة أمنية لفافة ورقية صغيرة الحجم بداخلها نبات أخضر عشبي جاف يشتبه أن يكون لنبات البانجو المخدر وزنت حوالي 50 جرام حيازة المتهم «محمد السيد فرغلي سن 33 عامل» – ويقيم مدينة طما وبمواجهة المتهم بما أسفر عنه الضبط اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد التعاطي – تحرر عن ذلك المحضر رقم 1830 إداري مركز طما لسنة 2014 .

كما تم ضبط لفافة ورقية صغيرة الحجم بداخلها نبات أخضر عشبي جاف يشتبه أن يكون لنبات البانجو المخدر وزنت حوالي 70 جرام حيازة المتهم «خالد محمد أحمد فراج سن 21 عامل» – ويقيم بناحية نزلة القاضي – دائرة مركز طما وبمواجهة المتهم بما أسفر عنه الضبط إعترف بحيازته للمضبوطات بقصد التعاطي – تحرر عن ذلك المحضر رقم 1831 إداري مركز طما لسنة 2014، ”4″ لفافات ورقية صغيرة الحجم بداخلها نبات أخضر عشبي جاف يشتبه أن يكون لنبات البانجو المخدر وزنت حوالي 60 جرام حيازة المتهم سامح أحمد إمام سن 33 عامل – ويقيم مدينة طهطا والسابق اتهامه فـي ”14″ قضية متنوعة وبمواجهة المتهم بما أسفر عنه الضبط إعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار – تحرر عن ذلك المحضر رقم 833 إداري قسم طهطا لسنة 2014.

وضبط لفافة ورقية كبيرة الحجم بداخلها نبات أخضر عشبي جاف يشتبه أن يكون لنبات البانجو المخدر وزنت حوالي 500 جرام وسلاح أبيض ” مطواة قرن غزال ” حيازة المتهم محمد السيد محمد حسن سن 24 عاطل ويقيم بناحية السوالم – دائرة مركز طهطا وله إقامة أخري بدائرة قسم الكوثر والسابق اتهامه فـي ”4″ قضايا متنوعة وبمواجهة المتهم بما أسفر عنه الضبط إعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار والسلاح بقصد الدفاع – تحرر عن ذلك المحضر رقم 199 إداري قسم الكوثر لسنة 2014، قطعتين صغيرتين الحجم من مادة داكنة اللون يشتبه أن تكون لمادة الحشيش المخدر وزنت حوالي 12 جرام بحيازة المتهم محمد ناصر حامد علي سن 22 عاطل – ويقيم بناحية قلفاو – دائرة مركز سوهاج وبمواجهة المتهم بما أسفر عنه الضبط إعترف بحيازته للمضبوطات بقصد التعاطي – تحرر عن ذلك المحضر رقم 1468 إداري قسم ثان سوهاج لسنة 2014، ”4″ قطع متوسطة الحجم من مادة داكنة اللون يشتبه أن تكون لمادة الحشيش المخدر وزنت حوالي 150 جرام ومبلغ “750″ جنيه بحيازة المتهم كامل محمد كامل محمد سن 35 عامل – ويقيم بناحية العيساويه – دائرة مركز المنشاة وبمواجهة المتهم بما أسفر عنه الضبط اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار والمبلغ المالي من حصيلة البيع- تحرر عن ذلك المحضر رقم 1726 إداري مركز المنشاة لسنة 2014، ”4″ أقراص ترامادول المخدر حيازة المتهم عبد العزيز محمود أحمد إسماعيل سن 60 عامل – ويقيم بناحية المجابره – دائرة مركز جرجا وبمواجهة المتهم بما أسفر عنه الضبط إعترف بحيازته للمضبوطات بقصد التعاطي – تحرر عن ذلك المحضر رقم 1120 إداري مركز جرجا لسنة 2014

و تمكنت وحدة مباحث الإشتباه من ضبط ” 8″ أقراص تامول المخدر حيازة المتهم عبد العال رزق رمضان عبد العال سن 21 عامل – ويقيم غرب الكوبري – دائرة قسم أول سوهاج وبمواجهة المتهم بما أسفر عنه الضبط إعترف بحيازته للمضبوطات بقصد التعاطي – تحرر عن ذلك المحضر رقم 1492 إداري قسم أول سوهاج لسنة 2014.

> وتم اتخاذ الاجراءات القانونية تجاه المضبوطات.