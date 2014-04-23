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صورة - متعب بـ ' الشورت ' على باب سيارة الترحيلات

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صورة - متعب بـ ' الشورت ' على باب سيارة الترحيلات صورة - متعب بـ ' الشورت ' على باب سيارة الترحيلات

رصدت الكاميرات وجود عماد متعب مهاجم الأهلي على باب إحدى سيارات الترحيلات الخاصة بالشرطة المصرية عند تحويله للنيابة يوم الثلاثاء بسبب مشادة مع ظابط شرطة.

ودخل متعب في مشادة مع ضابط وأمين شرطة في التجمع الخامس، ليتم احتجازه في قسم شرطة القاهرة الجديدة.

وصرح مصدر أمنى في وقت سابق، أن السبب هو استخدام المهاجم الدولي السابق سلاحه الشخصي لتهديد الضابط.

رفض الضابط صاحب المشكلة مع متعب الصلح، بسبب شعوره أن قياداته لم تقف في صفه وتسرعت في إنهاء الأزمة بسبب شهرة مهاجم الأهلي.

واتجه متعب إلى نيابة القاهرة الجديدة من أجل التحقيق معه داخل سيارة الترحيلات.

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