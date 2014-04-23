بركات يدعم متعب مع نجوم الأهلي

زار محمد بركات نجم الأهلي مع سيد معوض وشريف عبد الفضيل ووائل شيتوس وعبد الحميد حسن "ميدو"، عماد متعب في قسم شرطة القاهرة الجديدة.

ودخل متعب في مشادة مع ضابط وأمين شرطة في التجمع الخامس، ليتم احتجازه في قسم شرطة القاهرة الجديدة.

وصرح مصدر أمنى في وقت سابق، أن السبب هو استخدام المهاجم الدولي السابق سلاحه الشخصي لتهديد الضابط.

رفض الضابط صاحب المشكلة مع متعب الصلح، بسبب شعوره أن قياداته لم تقف في صفه وتسرعت في إنهاء الأزمة بسبب شهرة مهاجم الأهلي.

واتجه متعب إلى نيابة القاهرة الجديدة من أجل التحقيق معه داخل سيارة الترحيلات.