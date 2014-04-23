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ريكاردو يشكر مدرب اللياقة على أداء الإسماعيلي

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ريكاردو يشكر مدرب اللياقة على أداء الإسماعيلي ريكاردو يشكر مدرب اللياقة على أداء الإسماعيلي

أعاد هيرون ريكاردو المدير الفني للإسماعيلي الفضل في الفوز على وادى دجلة للياقة البدنية التي ارتفعت كثيرا لدى الدراويش.

وصرح ريكاردو عقب المباراة "أي نتيجة غير الفوز كانت ستبعد بالفريق عن دائرة المنافسة، خاصة بعد أن اقترب الشرطة والزمالك من المنافسة".

ويحتل الإسماعيلي المركز الثاني في جدول الدوري خلف بتروجيت.

وأضاف البرازيلي "المطلوب من اللاعبين فى الفترة المقبلة الحفاظ على تركيزهم من أجل تحقيق الهدف فى الصعود للمربع الذهبي".

وأوضح المدير الفني للإسماعيلى أنه قام بمتابعة دجلة خلال مباراتهم مع القناة، لدراسة كيفية تخطيهم خططيا.

ورأى المدير الفنى للإسماعيلى أن اللياقة البدنية للاعبى فريقه ساهمت بقدر كبير فى حسم النتيجة والأمر يعود إلى الأسلوب التدريبى الذى ينتهجه مدرب اللياقة الجديد بمدرسة الدراويش.

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