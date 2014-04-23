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ولي العهد بحث مع الجربا آخر التطورات على الساحة السورية

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ولي العهد بحث مع الجربا آخر التطورات على الساحة السورية ولي العهد بحث مع الجربا آخر التطورات على الساحة السورية
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الأمير سلمان يتحدث إلى أحمد الجربا

جدة - واس

    استقبل صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع حفظه الله في مكتبه بجدة أمس رئيس الائتلاف الوطني السوري السيد أحمد الجربا والوفد المرافق له، وجرى خلال الاستقبال بحث آخر التطورات على الساحة السورية وما يتعرض له الشعب السوري من إبادة من النظام السوري وهو ما يجب وقفه فوراً. كما تم بحث السبل الكفيلة بإنهاء الأزمة السورية بما يكفل للشعب السوري حريته وإنهاء ما يتعرض له من وحشية، مؤكداً سمو ولي العهد موقف المملكة الثابت من مساعدة الشعب السوري الشقيق.

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