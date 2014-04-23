الدفاع المدني يوقع عقود شراء 800 آلية متطورة للإطفاء والإنقاذ ب 771 مليون ريال

وقعت المديرية العامة للدفاع المدني عقد استكمال للعقود القائمة مع عدد من الشركات العالمية المتخصصة في إنتاج وتصنيع آليات الدفاع المدني لشراء 800 آلية ومعدة متطورة للإطفاء والإنقاذ والدعم اللوجستي لفرق ومعدات الدفاع المدني الميدانية بتكلفة إجمالية قدرها 771مليون ريال.

ورفع مدير عام الدفاع المدني اللواء سليمان بن عبدالله العمرو في تصريح له بهذا الخصوص خالص الشكر لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز (حفظه الله) لما يوليه من عناية بتطوير قدرات الدفاع المدني الآلية والفنية لأداء مهامه على الوجه الأمثل في حماية مكتسبات الوطن وسلامة أبنائه، مشيراً إلى أن شراء هذا العدد الكبير من الآليات والمعدات يأتي امتداداً لمشروع خادم الحرمين الشريفين يحفظه الله لتطوير ودعم قدرات الأجهزة الأمنية واستكمالا للعقود السابقة.

وقال اللواء العمرو ان هذا العقد يأتي تنفيذا لتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبد العزيز وزير الداخلية بضرورة الاستفادة من هذا المشروع الكبير في تزويد آليات الدفاع المدني بأحدث المعدات والآليات في العالم، ووفقاً لأرقى المواصفات الفنية ومعايير الجودة المعتمدة في تصنيع آليات الدفاع المدني، مؤكداً أن عقد شراء الآليات الجديدة تضمن تأمين 250 صهريجاً للمياه ومواد الإطفاء مزودة بمضخات وقواذف متطورة و200 عربة إطفاء متطورة لمكافحة جميع أنواع الحرائق و150 شاحنة إنقاذ و50 عربة سلالم لمباشر الحوادث في المباني المرتفعة و120 عربة إنارة بالإضافة إلى 30 ونش متعدد الأغراض.

وأكد مدير عام الدفاع المدني أن امتلاك هذا العدد الكبير من الآليات والمعدات يدعم الخطط المستمرة لتطوير قدرات الوحدات والفرق الميدانية للتعامل مع مختلف أنواع الحوادث والمخاطر ذات العلاقة بأعمال الدفاع المدني، كما يسهم بمشيئة الله تعالى في توسيع نطاق خدمات الدفاع المدني من خلال المراكز والفرق والوحدات ال 197 والتي تم استحداثها مؤخراً في مختلف مناطق المملكة وتجهيزها بأحدث المعدات والآليات لأداء مهامها في حماية الأرواح والممتلكات.