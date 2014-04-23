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جوازات القصيم تفعل «أبشر» لمنسوبي البريد

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جوازات القصيم تفعل «أبشر» لمنسوبي البريد جوازات القصيم تفعل «أبشر» لمنسوبي البريد
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جانب من تفعيل «أبشر»

البدائع - فهد اللويحق

    زار فريق أبشر بجوازات منطقة القصيم المؤسسة العامة للبريد بمنطقة القصيم للتعريف بالخدمات التي تقدمها الجوازات ومنها خدمة (أبشر)، حيث التقى مدير جوازات القصيم العميد محمد بن زاهر الشهري وفريق أبشر بجوازات القصيم بمدير عام بريد القصيم الاستاذ خليفة بن محمد الهديب ومنسوبي بريد القصيم وبحضور مساعد مدير جوازات القصيم لشؤون العمليات العقيد سليمان صالح السليمان، واستمع الحضور لشرح من النقيب خالد مرجي الرشيدي مشرف خدمة أبشر عن الخدمة وعرض مرئي عن أهدافها وما تقدمه من معلومات وخدمات يستفيد منها المواطن والمقيم لإنجاز أعماله من أي مكان، كما تطرق الحضور لمناقشة الشراكة المستقبلية بين الجوازات والبريد في خدمة المواطن والمقيم في المستقبل القريب.

أوضح ذلك الناطق الإعلامي بجوازات القصيم الرائد حماد المطيري والذي أضاف بأن هذه الزيارة تأتي ضمن برنامج تنفذه جوازات منطقة القصيم يهدف للتعريف بخدمة أبشر واطلاع الجهات الحكومية والخاصة بالمنطقة على الخدمة وإيصال أهدافها لمنسوبي تلك الجهات وتفعيل الخدمة.

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