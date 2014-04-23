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أمير جازان يهنئ مريم مباركي بتميزها

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    أعرب صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان.

الرئيس الفخرى للجنة رعاية السجناء والمفرج عنهم وأسرهم (تراحم) عن خالص التهاني والتبريكات للأستاذة مريم بنت علي المباركي مشرفة التوجيه والإرشاد بمكتب التربية والتعليم في محافظة صامطة وعضوة اللجنة بمناسبة فوزها بالمركز الأول لجائزة التميز التربوي والتي تم الإعلان عنها مساء أمس الأول بحضور نائب وزير التربية والتعليم الدكتور حمد آل الشيخ.

ونوه سموه في برقية وجهها للمباركي بتفوقها المهني وجهودها التطوعية في خدمة النزيلات ورعاية أسر السجناء متمنيا لها التوفيق والنجاح.

وقد عبرت المباركي عن تقديرها واعتزازها البالغ بهذه اللفتة الكريمة من سمو أمير المنطقة والتي تعكس حرص سموه على تشجيع المبدعين والمبدعات من أبناء وبنات منطقة جازان.

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