خبير أمني: ليبيا أصبحت مصدر تهديد لمصر

قال العقيد خالد عكاشة، إن مصر تتعرض لخطر كبير من جانب الحدود الليبية، بعدما سيطرت الميليشات والتشكيلات المسلحة على الأوضاع هناك.

وأضاف “عكاشة” في مداخلة هاتفية لبرنامج “باختصار” على قناة “المحور”، مساء الثلاثاء، أن الأوضاع الأمنية في سيناء والسويس وصلت لنقطة كبيرة من الأمان بعدما أصبحت تحت سيطرة القوات المسلحة.

وأضاف أن “النظام الليبي غير مسيطر على بلده بصورة مختلفة، والميليشات والتكوينات المسلحة الموجودة في ليبيا أصبحت النهاردة صاحبة النفوذ الأقوى، فالأوضاع فيها قلق شديد وعميق وتساعد على الدفع بخلايا إرهابية داخل مصر، لتكوين الجيش المصري الحر لهدم نظام 30 يونيو”.

وأوضح الخبير الأمني أن ليبيا بها معسكرات تابعة لجماعة الإخوان المسلمين والسلفية الجهادية وفي انتظار اللحظة للدخول لمصر لإحداث فوضى أمنية.

فيما طالب معتز بالله عبدالفتاح السلطات المصرية باتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية الحدود المصرية لمنع المسلحين من الدخول إلى مصر وإحداث فوضي أمنية.