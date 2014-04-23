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أسماء المنوّر تصوّر أول فيديو كليب لها بالمغرب

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أسماء المنوّر تصوّر أول فيديو كليب لها بالمغرب أسماء المنوّر تصوّر أول فيديو كليب لها بالمغرب

بدأت المطربة المغربية أسماء المنوّر، يوم الإثنين، تصوير أولى مشاهد كليب أغنيتها الجديدة "هاكاوا" التي أطلقتها قبل أيّام. واختارت المنوّر المركز التّجاري الكبير "موروكو مول" بالدار البيضاء مكاناً لتصوير الكليب، حيث صوّرت في فضائه بعض المشاهد، وهي على سلالمه وفي مصاعده، بالإضافة إلى مشاهد أخرى قرب حوض الأسماك الكبير والنافورة الموسيقيّة.

المنور أوضحت أنّ اختيارها فضاء "موروكو مول" في المغرب لتصوير كليبها الجديد جاء بعد أنّ رأت في أغنيتها "هاكاوا" دعوة إلى الفرح والسّعادة، وهو ما يعكسه فضاء المركز.

 

 

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