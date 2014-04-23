ضبط 35 مطلوبًا من المحكوم عليهم و126 مخالفة مرورية فى شمال سيناء

ضُبط 35 من الهاربين والمطلوبين لتنفيذ أحكام بالحبس فى قضايا متنوعة، علاوة على ضبط وتحرير 126 مخالفة مرورية، جاء ذلك خلال الحملة الأمنية التى استهدفت مداخل ومخارج المحافظة ووسط مدينة العريش والأحياء والمناطق المحيطة بها.

وأفاد مصدر أمنى، طلب عد ذكر اسمه، بأن من بين المضبوطين 19 محكوما عليه فى قضية جنح الحبس الجزئى، و5 محكوم عليهم فى قضية جنح الحبس المستأنف، و6 محكوم عليهم فى قضايا جنح الغرامات الجزئية، و5 محكوم عليهم بالمخالفة.

ومن جهة أخرى تم ضبط وتحرير عدد 126 مخالفة مرورية متنوعة، وتم إحالة أصحابها إلى الجهات المعنية لاتخاذ اللازم بشأنهم.