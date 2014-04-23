بالصور.. قيادات حزب الدستور تجتمع بحمدين صباحي لدعم حملته في انتخابات الرئاسة

التقي وفد من قيادات حزب الدستور المرشح الرئاسي حمدين صباحي وعددا من قيادت حملته وذلك لبحث أشكال التنسيق مع حملته الرسمية في أعقاب قرار حزب الدستور دعمه في الانتخابات الرئاسية المقرر عقدها في 26 و 27 مايو 2014.

وضم وفد حزب الدستور كلا من الدكتور ياقوت السنوسى الامين العام،ومينا حليم أمين الصندوق، ووليد جبريل، أمين العمل الجماهيري، و خالد داود أمين الاعلام والمتحدث الرسمي، ومصطفى ابراهيم أمين الدستور بالمنوفية وممثلين عن الحزب من القاهرة والمنيا .

وحضر اللقاء من حملة صباحي الرئاسية، حسام مؤنس مدير الحملة، وكريمة أبو النور عضو الهيئة العليا للحملة، وهدى الخرباوى، مساعد مدير الحملة لشئون الاعلام، و نهى جمال، مساعد مدير الحملة للشئون التنظيمية، وعماد عاطف عضو لجنة الاتصال السياسى.

وكرر صباحي تقديره الكبير لموقف حزب الدستور الداعم لحملته، وإعلانه عن ذلك الموقف قبل أيام من غلق الباب رسميا أمام جمع طلبات التأييد في 20 ابريل. كما أكد الأمين العام للحزب د ياقوت السنوسي اعتزازه بالمرشح الرئاسي ونضاله الطويل واعتباره ممثلا لأهداف وطموحات ثورة 25 يناير من عيش وحرية وعدالة اجتماعية وكرامة إنسانية.

واتفق الطرفان على البدء فورا في التنسيق في كافة المجالات المرتبطة بحملة صباحي الرئاسية الجماهيرية والاعلامية والتنظيمية.