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مصرع 4 وإصابة 2 في حادث تصادم بالمنيا‎

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مصرع 4 وإصابة 2 في حادث تصادم بالمنيا‎ مصرع 4 وإصابة 2 في حادث تصادم بالمنيا‎

حادث

وقع حادث  تصادم بين 3 دراجات نارية وسياره أثناء موكب عرس بالطريق الزراعي « – أسوان» بمركز ملوي بمحافظة المنيا.

تلقي اللواء أسامة متولي، مدير أمن المنيا ، إخطاراً من الدكتور عادل سعيد مدير مستشفي ملوي العام، بمصرع كلاً من «مايكل هاني حلمي 17 سنة طالب ، عبده زاهر عبده 20 سنة طالب، كيرلس أشرف ثابت 17 سنه طالب، مينا شوقي فهيم 27 سنة» وجميعهم مقيمون بمركز ملوي وإصابة كلاً من «مينا عماد رشدي 22 سنة بكسر بالساق وجرح رضي بالرأس ، وأشرف ناصر حبيب 19 سنة , بكسر بقاع الجمجمة واشتباه نزيف بالمخ »، وتم تحويله للمستشفي الجامعي لسوء حالته في حادث بالطريق الزراعي بالقرب من قرية المحرص التابعه لمركز ملوي .
> وكشفت التحريات وقوع تصادم بين دراجات بخارية في موكب زفاف، بالطريق الزراعي «مصر -أسوان» ،وبالقرب من قرية المحرص التابعة لمركز ملوي ، تصادمت الدراجات بسيارة أجرة .

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