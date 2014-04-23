«حماس» تدرس الدفع بمرشح في الانتخابات الرئاسية الفلسطينية

كشفت مصادر مقربة من حركة المقاومة الإسلامية، “حماس”، لـموقع “العربي الجديد” الفلسطينى، اليوم الثلاثاء، عن نية الحركة تقديم مرشح لها في الانتخابات الرئاسية المقبلة.

وقالت المصادر إن قرار المشاركة بمرشح “حمساوي”، في انتخابات الرئاسة المقبلة، صدر “بعد نقاشات طويلة”، مشيرةً إلى أن “أصواتًا في الحركة أكدت ضرورة التنافس على المنصب، على اعتبار أن إفشال تجربة حماس البرلمانية جاء نتيجة غياب الحركة عن رأس الهرم التنفيذي، وتفرد السلطة الفلسطينية وحركة فتح بالمنصب”.

ولفتت المصادر إلى أن المشاورات ستركز في المرحلة المقبلة، على خيارين: إما ترشيح أحد قادة “حماس”، أو أحد المقربين من الحركة بشكل علني، وهو ما ينتظر الحسم بعد الإعلان عن موعد الانتخابات الرئاسية.