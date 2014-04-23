أخبار عاجلة

لمرافعة الدفاع.. تأجيل محاكمة 19 متهمًا بقضية "تنظيم أجناد مصر" لـ 3 مايو -
مع استمرار حبس أحمد عز.. تأجيل قضية "تراخيص الحديد" لـ 8 مايو -
30 صورة .. ترصد لحظة انقلاب "أتوبيس" أعلى محور 26 يوليو -
159 حاجزًا بالإعلان الثامن "الكراسة الزرقاء" حولوا لمدينتي 6 أكتوبر وبدر -
ندب لواء شرطة سابق للدفاع عن المتهم باغتصاب "رضيعة الدقهلية" -
بروتوكول تعاون بين معهد جنوب مصر للأورام بجامعة أسيوط والنقابة العامة للمحامين -
بالصور.. رئيس جامعة بورسعيد: الاهتمام بالأيتام لن يقتصر على الشهر الحالي -
"تموين دمياط" تشن حملة على أسواق الأسماك والمخابز -
توقيع جزاءات على 51 من العاملين بمستشفيات منوف.. (صور) -
12 قتيلا في انفجار بسيارة مفخخة في منطقة تخضع لسيطرة قوات سورية الديمقراطية" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. أونا

ضبط سيدة أثناء ترويجها أقراص المخدرة بحي المناخ ببورسعيد

Google+ Print
ضبط سيدة أثناء ترويجها أقراص المخدرة بحي المناخ ببورسعيد ضبط سيدة أثناء ترويجها أقراص المخدرة بحي المناخ ببورسعيد

ألقت مباحث المناخ القبض علي مسجلة خطر اثناء قيامها ببيع أقراص مخدرة ضارة علي الصحة بحي المناخ ببورسعيد.
> وكانت وردت معلومات للرائد يحيى البطوط – رئيس مباحث قسم شرطة المناخ بمديرية امن بورسعيد … تفيد قيام المدعوة  مجده أحمد الدالى – شهرتها ( ماجده ) ــــ مقيمه دائرة القسم ( مسجله جنائياً مخدرات) بالإتجار فى احد انواع الاقراص المخدرة يسمى (روش) … ضار جدا على الصحة وباهظ الثمن .

عقب تقنين الإجراءات ..تمكن الملازم اول  عبد الرحمن العربى – ضابط مباحث قسم شرطة المناخ من ضبط المذكورة بمنطقة شارع اسوان – وبحوزتها  ( 610 ) قرص مخدر من ذات النوع (روش) ومبلغ مالى (15 الف جنية ) و هاتفين محمول .

بمواجهة المتهمة اعترفت بقيامها ببيع تلك الاقراص بثمن (50 جنية) للقرص .. وان المبلغ المالى المضبوط من متحصلات البيع .
> وقد أمر اللواءمحمد الشرقاوي مدير الأمن بإتخاذ الإجراءات القانونية … وبالعرض على النيابة العامة قررت حبس المتهمة على ذمة التحقيق مع مراعاة التجديد لها فى المواعيد القانونية .

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا