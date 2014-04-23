ضبط سيدة أثناء ترويجها أقراص المخدرة بحي المناخ ببورسعيد

ألقت مباحث المناخ القبض علي مسجلة خطر اثناء قيامها ببيع أقراص مخدرة ضارة علي الصحة بحي المناخ ببورسعيد.

> وكانت وردت معلومات للرائد يحيى البطوط – رئيس مباحث قسم شرطة المناخ بمديرية امن بورسعيد … تفيد قيام المدعوة مجده أحمد الدالى – شهرتها ( ماجده ) ــــ مقيمه دائرة القسم ( مسجله جنائياً مخدرات) بالإتجار فى احد انواع الاقراص المخدرة يسمى (روش) … ضار جدا على الصحة وباهظ الثمن .

عقب تقنين الإجراءات ..تمكن الملازم اول عبد الرحمن العربى – ضابط مباحث قسم شرطة المناخ من ضبط المذكورة بمنطقة شارع اسوان – وبحوزتها ( 610 ) قرص مخدر من ذات النوع (روش) ومبلغ مالى (15 الف جنية ) و هاتفين محمول .

بمواجهة المتهمة اعترفت بقيامها ببيع تلك الاقراص بثمن (50 جنية) للقرص .. وان المبلغ المالى المضبوط من متحصلات البيع .

> وقد أمر اللواءمحمد الشرقاوي مدير الأمن بإتخاذ الإجراءات القانونية … وبالعرض على النيابة العامة قررت حبس المتهمة على ذمة التحقيق مع مراعاة التجديد لها فى المواعيد القانونية .