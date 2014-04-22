الهلال ينطلق من القاع لقمة المجموعة

تصدر الهلال السعودي قمة المجموعة الرابعة من دوري أبطال آسيا، بعدما أسقط سبهان أصفهان بهدف من دون رد.

الهلال عانى كثيرا في تلك المجموعة الصعبة، التي ضمت معه السد القطري وأهلي دبي الإماراتي.

تعادل الهلال 3 مرات، وخسر مرة.. وبالتالي كاد أن يفقد آماله في العبور لولا أن المجموعة شهدت نتائجا ساعدت الفريق السعودي.

وفي النهاية نجح فريق المدرب سامي الجابر في اعتلاء الصدارة بعدما رفع الهلال رصيده لـ9 نقاط.

ورافق الهلال، فريق السد القطري للمرحلة التالية وهي دور الـ16.

جاء هدف الهلال في مرمى الفريق الإيراني عن طريق ناصر الشمراني في الدقيقة 45.