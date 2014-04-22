جوليا روبرتس تعبّر للمرّة الأولى عن حزنها لوفاة أختها

عبّرت الممثلة العالمية Julia Roberts علناً ولأوّل مرّة عن حزنها لوفاة أختها غير الشّقيقة، وذلك في مقابلة أجرتها معها مجلّة WSJ في الأول من شهر أذار الفائت، ولكن المقابلة لم تنشر حتى يوم الأثنين 21 نيسان/ أبريل.

وقالت Roberts البالغة من العمر 46 عاماً، إنّه لا يوجد كلام يفسّر المعاناة التي عاشتها في الأيام الأولى على فقدان أختها، وأضافت إنّها بكت كثيراً، ولكن بالرغم من ذلك كانت تنظر دائماً إلى المستقبل حسب ما أشارت.

والاّفت في الأمر أنّه خلال المقابلة لم تأتِ الممثلة على ذكر الإشاعات التي تناقلت قيام Nancy Motes بترك رسالة قبل انتحارها تنتقد خلالها Roberts على معاملتها السّيئة لها، بل اكتفت الممثلة بالتكّلم عن الحزن الشديد الذي لفّ العائلة بعد غياب Nancy.

يذكر أنّ Nancy Motes قد انتحرت بعد تناولها جرعة زائدة من المخدّرات في 9 شباط / فبراير من العام الحالي، وهي الأخت الصغرى لـJulia Roberts، من والدتها Betty Lou.

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