محافظ الاسماعيلية يشهد الحفل السنوي الختامي لأنشطة الطلائع بمركز شباب الشيخ زايد

شهد اللواء أحمد بهاء الدين القصاص محافظ الاسماعيلية يرافقه اللواء أحمد زهرة السكرتير العام للمحافظة والدكتور عادل رضوان وكيل وزارة الشباب والرياضة بالمحافظة الحفل السنوى الختامى لآنشطة الطلائع الذى نظمته ادارة الطلائع بمديرية الشباب والرياضة بالاسماعيلية والذى أقيم بمركز شباب الشيخ زايد.

وتضمنت الاحتفالية التى أقيمت بهذه المناسبة قيام المحافظ ومرافقوه من القيادات بافتتاح معرض الانشطة الفنية للطلائع والذى يضم عددا من الأعمال واللوحات الفنية والمشغولات الخشبية واليدوية للطلائع كما شملت الاحتفالية تقديم فقرات وعروض لفرق الكشافة بنين وبنات و فقرات وعروض فنية لفرقة كورال الطلائع وعروض رياضية وفقرات موسيقية وغنائية وفقرة شعرية وتمثيل مسرحى.

وتم تكريم عدد من المتميزين والأطفال الأيتام والمشرفين على الأنشطة حيث قام المحافظ بتسليمهم الهدايا العينية والجوائز وشهادات التقدير.

وفى كلمته التى ألقاها محافظ الاسماعيلية بهذه المناسبة أكد على اهتمام كافة أجهزة الدولة ورعايتها للطلائع والنشىء بصفة خاصة والشباب بصفة عامة ورعاية الموهوبين والمتميزين منهم باعتبار أنهم قادة مصر فى المستقبل وحملة رايتها.

رافق المحافظ خلال الاحتفالية نظير لطفى عبد النعيم رئيس مجلس ادارة مركز شباب الشيخ زايد وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.