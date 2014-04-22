مجهولون يشعلون النيران في سيارة شرطة بقنا ‎دون وقوع إصابات

ألقى مجهولون يستقلون دراجة بخارية زجاجة مولتوف على سيارة شرطة ،مما أدى إلى إشتعال النيران بها دون وقوع إصابات بمدينة قنا.

> تلقى اللواء محمد كمال مدير امن قنا ،إشارة بقيام مجهولين بإشعال النيران بسيارة شرطة بمدينة قنا.

حيث كشفت التحريات قيام مجهولين يستقلون دراجة يخارية بإلقاء زجاجة مولتوف على سيارة شرطة تابعة لمديرية أمن قنا ، كان يستقلها بعض المجندين أثناء نزولها من الكوبرى العلوى أمام محطة سكة حديد قنا ، مما أدى إلى إشتعال النيران بالصندوق الخلفى للسيارة دون، وقوع إصابات بين المجندين، كما تمكنت قوات الدفاع المدنى والحريق من إخماد الحريق قبل إمتداده ليقية السيارة ، فيما تكثف وحدة مباحث قسم قنا جهودها لضبط المتهمين وتحرر محضر بالواقعة لحين إحالتة للنيابة العامة لتتولى التحقيق.