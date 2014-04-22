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انتهت - أتليتكو 0-0 تشيلسي.. دفاع مورينيو ينتصر

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انتهت - أتليتكو 0-0 تشيلسي.. دفاع مورينيو ينتصر انتهت - أتليتكو 0-0 تشيلسي.. دفاع مورينيو ينتصر

أتليتكو مدريد يتحدى دفاع تشيلسي في ملعب فيسنتي كالديرون خلال ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

تشيلسي يلعب بديفيد لويز وراميرس ولامبارد وجون أوبي ميكيل أمام الدفاع.

وحتى الآن، تشيلسي لا يرغب أصلا في الهجوم.

مع الدقيقة 17، تعرض تشيلسي لنكسة بسبب إصابة بتر تشك في الضلوع، خرج التشيكي ودخل في مكانه مارك شوارزر صاحب الـ40 عاما.

في الشوط الثاني، حافظ تشيلسي على دفاعه صلدا، وظل أتليتكو عاجزا.

لكن الأمور تغيرت بعد إصابة جون تيري.. لأن تيري خرج ودخل مكانه شورلي لأن مورينيو لم يملك مدافعا بديلا.

بخروج تيري، أصبح دفاع تشيلسي مكشوفا، وأتليتكو وصل للمرمى 3 مرات لكن دون فاعلية.

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