بالفيديو .. أبرز 10 تصديات في تاريخ كاسياس

في تاريخ كرة القدم قد تتذكر أهداف مهاجم هداف .. قد تستمتع بتمريرات لاعب وسط مبدع .. قد تعجب بقوة وحماس المدافع .. ولكن من الصعب أن يظل حارس المرمى في الذاكرة.

الأسطورة إيكر كاسياس قد يكسر هذا الاعتقاد، فستظل تصدياته الخرافية عالقة في الأذهان مهما مر الزمان.

وفيما يلي يقدم FilGoal.com أبرز 10 تصديات في تاريخ كاسياس:

1- ريال مدريد X بايرن ميونيخ 2010

في مواجهة بايرن ميونيخ في دوري أبطال أوروبا عام 2010 احتسب الحكم ركلة جزاء لصالح الفريق البافاري.

تقدم ماريو جوميز لتسديد الكرة ولكن كاسياس تصدى للكرة لتصل لتوماس مولر ليسدهها مرة أخرى ولكن العملاق الإسباني أغلق المرمى.

2- ريال مدريد X سيفيليا 2009

في لقاء هام بالدوري الإسباني اصطدم ريال مدريد بسيفيليا في وقت حاسم من الموسم.

ومع تأخر ريال مدريد بهدف كاد سيفيليا ان يضيف الثاني، ولكن ..... كاسياس قدم أحد أفضل التصديات في تاريخ كرة القدم.

3- ريال مدريد X بايرليفركوزن 2002

في نهائي دوري أبطال أوروبا 2002 دخل كاسياس كبديل في الشوط الثاني ولكن مشاركته كانت أحد أسباب فوز ريال مدريد بالبطولة.

كاسياس تصدى لثلاث كرات خطيرة متتالية في الدقيقة الأخيرة من المباراة بطريقة مذهلة.

4- ريال مدريد X يوفنتوس 2013

دخل إيكر كاسياس موسم 2013- 2014 وهو بديل في الدوري ولا يشارك إلا في دوري أبطال أوروبا.

ولكن في ظهوره النادر لم يفوت كاسياس فرصة جذب الأنظار أمام يوفنتوس.

5- ريال مدريد X مانشستر سيتي 2012

في مواجهة مع مانشستر سيتي في دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا 2012 لم يتمكن كون أجويرو من هز شباك كاسياس مهما كان قريبا.

6- ريال مدريد X جالاتاسراي 2013

هل تعرف كم حارس مرمى في العالم يستطيع أن يتصدى لضربة رأس من ديديه دروجبا؟ نعم أنه أمر نادر للغاية.

7- إسبانيا X هولندا 2010

في نهائي كأس العالم الكرة لا تصل أمام المرمى إلا مرات قليلة .. ولا ينفرد لاعبا بالمرمى إلا مرة في المليون.

ولكن في نهائي 2010 انفرد لاعب بحجم أرين روبن بالمرمى من بعد منتصف الملعب وواجه إيكر كاسياس ... وقدم الحارس الإسباني أحد أفضل التصديات في تاريخ المونديال.

8- ريال مدريد X شالكه 2013

كاسياس يضيف تصدى خرافي جديد لسلسلة أفضل التصديات في كوكب الأرض.

9- ريال مدريد X سيفيليا 2013

سيفيليا يعاني كثيرا أمام ريال مدريد، ولكن يعاني بشكل أكبر أمام إيكر كاسياس.

الحارس الدولي الإسباني يكرر تصديه الإعجازي أمام سيفيليا في مواجهتهما في الدوري عام 2012.

10 ريال مدريد X برشلونة 2012

من الصعب أن تواجه ليونيل ميسي وهو على بعد أمتار من المرمى، ولكن كاسياس فعلها كثيرا ولديه الكثير من الأمجاد أمام برشلونة.