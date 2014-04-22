شباب “ابني بيتك” يرفضون لقاء وزير الإسكان

رفض إئتلاف شباب إبنى بـيتك 6 أكتوبر ، الزيارة المفاجأة التى قام بها الدكتور مصطفى مدبولى ، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ، اليوم الثلاثاء، وأكد الإئتلاف أن مثل هذة الزيارات يجب ألا تكون مفاجأة حتى تستطيع الأهالى التحدث للوزير ، ومواجهتة بالمشاكل التى تواجة مشروع إبنى بيتك.

وأكد محمد عسل ، عضو إئتلاف شباب إبنى بيتك ، فى تصريح خاص لـ”ONA” أنهم فوجئوا بزيارة وزير الإسكان إلى مشروع إبنى بيتك دون معرفة سابقة بهذة الزيارة، مما جعل من المستحيل عرض مشاكل المشروع على الوزير بسبب ضيق الوقت، وإنتهاء جولتة بسرعة.

وأوضح عسل ،” أن وزير الإسكان يحاول أن يتفادى عرض الإئتلاف لمشاكل المشروع، مما يؤخر إنتهاء المشروع، والذى استمر لسنوات عديدة دون أن تنتهى المرافق أو مشروعات الصرف الصحى أو أعمال الكهرباء.

ونفى عسل صحة ما أكدة وزير الإسكان اليوم ، من إنتهاء مرافق المشروع، مؤكدا عدم إكتمال المرافق وعدم توصيل الكهرباء من المنطقة الأولى حتى المنطقى الخامسة، بالرغم من أن شركة الكهرباء مسئولة عن إنتهاء أعمال الكهرباء منذ عام 2008، وأنها لم تنتهى حتى الآن، وأنه لايوجد مقر رئيسى لشركة الكهرباء بالمشروع.

وناشد عسل وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ضرورة التشديد على وزير الكهرباء لمتابعة الأعمال بالمشروع وإنتهاء الكهرباء من المنطقة الأولى حتى المنطقة الخامسة.

فيما أكد طة جادو نائب رئيس جمعية إبنى بيتك ، أن جهاز أكتوبر كان يعلم بهذة الزيارة من مساء أمس الأثنين، وأنه كان بصحبة الوزير اليوم، مؤكدًا على عدم علم إئتلاف شباب إبنى بيتك بالزيارة، مما جعلهم يتفاجئو بزيارة الوزير.

ويذكر أن الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، قام بجولة اليوم بمدينة 6 أكتوبر، وأكد وزير الإسكان بأن أعمال الطرق انتهت فى جميع المناطق، ولم يكن متبقيًا سوى طرق المنطقتين السادسة والسابعة، مشيرا إلى أن توافر الخدمات المختلفة هو الذى سيشجع المستفيدين على السكن، والانتقال من المدن القديمة، وهذا أحد أهداف الوزارة حاليا، لخلخلة الكثافة بالمدن القديمة، وتشجيع المواطنين على الانتقال إلى المدن الجديدة.

كان الوزير قد انتقل ; لتفقد الأعمال بمحطة معالجة الصرف الصحى الثلاثية بـ6 أكتوبر، والتى تبلغ طاقتها الاستيعابية 100 ألف م3 يوميا، وصرح الدكتور مصطفى مدبولى، بأن المحطة يتم الانتهاء منها حاليا، ومن المقرر افتتاحها منتصف يونيو المقبل.

(المراسل | عبدالله بدير)