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تشيلسي يتعادل سلبيًا أمام مضيفه أتليتكو مدريد في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا

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تشيلسي يتعادل سلبيًا أمام مضيفه أتليتكو مدريد في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا تشيلسي يتعادل سلبيًا أمام مضيفه أتليتكو مدريد في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا

نجح تشيلسي الانجليزي في الخروج بنتيجة التعادل السلبي أمام مضيفه أتلتيكو مدريد في المباراة التي جمعتهما ضمن ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

وشهدت المباراة خروج الحارس الأساسي لتشيلسي بيتر تشيك بداعي الإصابة، و مشاركة الحارس البدبيل شوارزر، ذو الـ 40 عامًا.

كما شهدت  المباراة إصابة جون تيري، واشتراك ”شورلي” بدلا منه.

وحصل “جابي” لاعب أتليتكو مدريد على البطاقة الصفراء ليغب عن المباراة القادمة، كما سيغيب عن تشيلسي فرانك لامبارد وجون أوبي ميكيل، لنفس السبب.

ومن المقرر أن تقام مباراة العودة يوم الأربعاء المقبل على “ستامفورد بريدج”.

 

 

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