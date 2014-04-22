“أوباما” في جولة آسيوية لمدة أسبوع

غادر الرئيس الأميركي باراك أوباما ، واشنطن الثلاثاء ; ليبدأ جولته الى آسيا في زيارة تستمر أسبوعا كاملاً.

هذا وقد ، أقلعت طائرة الرئاسة الأميركية عند حوالي الساعة 10,30 من قاعدة اندروز الجوية بالقرب من واشنطن، وفق صحافيين يسافرون مع الرئيس.

وخلال اسبوع واحد، سيزور أوباما اليابان وكوريا الجنوبية وماليزيا والفيليبين، بهدف تأكيد سياسة “اعادة التوازن” الى الاستراتيجية الأميركية لتركيزها على اسيا، وهي منطقة تتطلع الصين لفرض نفوذها عليها.

وسيهيمن الملف الاقتصادي على زيارة أوباما الى اليابان، حيث سيبحث سير المفاوضات الشاقة الجارية حول اتفاق الشراكة الاقتصادية الاستراتيجية عبر المحيط الهادئ.

ومن المفترض ، أن يتطرق اوباما في كوريا الجنوبية الى مسألة التوترات مع بيونغ يانغ.

وفي ماليزيا سيلتقي اوباما رئيس الحكومة نجيب رزاق، في اول زيارة لرئيس اميركي منذ ليندون جونسون في العام 1966.

واخيرا يتوجه باراك اوباما في 28 أبريل الى الفيليبين ، حيث يلتقي الرئيس بنينيو اكينوويعقد معه مؤتمرا صحافيا مشتركا قبل حضور حفل عشاء.

وكان الرئيس الاميركي الغى رحلة اسيوية في أكتوبر الماضي بسبب ازمة الميزانية في مواجهة الجمهوريين في الكونغرس.

وقبل ان يبدأ جولته الاسيوية سيمر اوباما على قرية اوسو في شمال شرق سياتل حيث وقع حادث انزلاق للتربة في مارس الماضي أسفر عن مقتل 41 شخصا، وفق الحصيلة النهائية.

أ ف ب