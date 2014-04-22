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نوير: سنتياجو برنابيو مسرح عظيم والمناخ سيكون رائعا

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نوير: سنتياجو برنابيو مسرح عظيم والمناخ سيكون رائعا نوير: سنتياجو برنابيو مسرح عظيم والمناخ سيكون رائعا

(إفي): قال حارس بايرن ميونخ الألماني، مانويل نوير اليوم قبل مواجهة ريال مدريد الإسباني غدا في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا على ملعب سانتياجو برنابيو إنه يتوقع "مناخا جماهيريا رائعا" في المباراة.

وصرح نوير لموقع (بي وين) الالكتروني "لدي رغبة كبيرة للعب في هذا الاستاد، نعرف أنه سيكون بمثابة مسرح عظيم وأن المناخ سيكون رائعا، نعرف أن ريال مدريد يحترمنا لأنه فريق كبير".

وأضاف الحارس "بالمثل نحترم الريال ولكننا لا نخشاه علينا أن نقدم كل ما لدينا في المباراة وأعتقد أن نفس الأمر ينطبق على الريال".

وتابع نوير مازحا حول ما يثار حول ان فريقه يعتبر بمثابة "العقدة السوداء" للريال على الصعيد الأوروبي "لا أعتقد أننا نلعب باللون الأسود، ولكن الأمر فقط يتعلق بأن ريال مدريد يحترمنا".

وأكمل الحارس "أتمنى ألا تتلقى شباكنا أي اهداف في مدريد على أن نفوز في مباراة العودة"، معتبرا أنه لا يوجد شيء يجعل الفائز من مواجهتي ذهاب واياب نصف النهائي بين الفريقين مرشحا للتتويج باللقب.

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