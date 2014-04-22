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طالب بالمدرسة العسكرية بالسويس يحصد ذهبية إفريقيا لرفع الأثقال

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طالب بالمدرسة العسكرية بالسويس يحصد ذهبية إفريقيا لرفع الأثقال طالب بالمدرسة العسكرية بالسويس يحصد ذهبية إفريقيا لرفع الأثقال

طالب بالمدرسة العسكرية بالسويس

تمكن اللاعب السويسي ماجد عماد جوده، والطالب بالمدرسة العسكرية بالسويس من الفوز ببطولة افريقيا للشباب المقامه بتونس خلال الأيام الماضية ، لرفع الاثقال بميزان 85 كيلو اول 150 خطف اول 190 نطر اول مجموع 340 .

وقالالرائد هشام السيد حجاب مشرف رفع الاثقال بالمؤسسه العسكريه الرياضيه بالسويس، إن ذلك الانجاز يأتي بعد المجهود الشاق من الطاقم الفني واجتهاد اللاعبين في ظل رعاية اللواء دكتور مجدي اللوزي رئيس جهاز الرياضه للاعبين والأجهزة الفنية والرياضية في ولا يسعنا انكار الدور المتميز للعقيد دكتور محمد زهران مدير الموسسة العسكريه بالسويس وعقيد محمد زيد مشرف رفع الاثقال بجهاز الرياضه وكابتن محمد رمضان وكابتن عماد جوده وكابتن جلال .

وأضاف مشرف رفع الأثقال بالمدرسة العسكرية، إنه يهنئ محافظة السويس بان عدد من أبناء المحافظه قد انضمو للمنتخب الوطني اليوم للاستعداد لبطولة العالم لرفع الاثقال احمد مصطفي – احمد عماد جوده – عمر ابراهيم عبد الوهاب ومن السيدات نسمة عماد جوده.

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