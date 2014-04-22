رشوان: نجتمع غدًا برؤساء تحرير الصحف لمناقشة حماية الصحفيين



> قال ضياء رشوان نقيب الصحفيين، إنه سيتم عقد إجتماع غدا مع رؤوساء تحرير الصحف لمناقشة كيفية حماية الصحفيين.

وأشار، في مداخلة للإعلامي جابر القرموطي في حلقة اليوم الثلاثاء من “مانشيت”، على قناة أون تى فى، إلى أن النيابة ستستمع لأقوال الصحفي خالد حسين الذي أكد أن الداخلية هي التي أطلقت عليه الرصاص موضحا: “أقوال خالد تحترم وهي محل تحقيق”.

و أكد “رشوان” أن النقابة تسلمت 50 سترة واقية من الرصاص من القوات المسلحة ومثلهم خوز واقية من الرصاص، وأن النقابة حاليا تدرس إرسال طلب للنائب العام للإفراج عن الصحفيين المحبوسين حاليا.